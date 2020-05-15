Белый дом готовит указ, обязывающий производить основные лекарства в США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Исполнительный указ, который потребует, чтобы некоторые основные лекарства производились в США, готовится в Белом доме, сообщили источники CNBC в четверг.

Исполнительный указ, аналогичный тому, который был предложен торговым советником Белого дома Питером Наварро, упростит процедуру согласования для лекарств, произведенных в США и медицинских принадлежностей.

Указ также стимулирует правительственные учреждения покупать медицинские изделия только американского производства.

Сообщается, что приказ может быть издан уже в пятницу.

По данным Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США, 90% лекарств в страну импортируются, и подавляющее большинство их из Китая.