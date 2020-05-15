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В Белоруссии сообщили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Белорусские медики констатируют выход на плато по заболеваемости коронавирусом нового типа в стране.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала "СТВ" в четверг, 14 мая, вечером, демонстрируя диаграмму, отражающую количество заболевших COVID-19 в Белоруссии за последние недели.

По словам представителя Минздрава, на данный момент белорусские медики выявляют в среднем 8,7-9,7% положительных тестов от общего количества всех проведенных исследований. "Если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся", - добавила она.

По состоянию на 14 мая, в стране зарегистрировано 26 772 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили накануне в Минздраве.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 151 (на 13 мая - 146) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 14 мая выздоровели и выписаны 8 168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 13 мая - 7 711), всего было проведено 308 156 тестов на коронавирусную инфекцию.

Хроника 09 января – 15 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Белоруссия Елена Богдан Коронавирус

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