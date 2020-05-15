Нью-Йоркская фондовая биржа частично откроет биржевой зал 26 мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) откроет торговый зал для части трейдеров 26 мая при соблюдении новых правил безопасности, сообщила президент NYSE Стейси Каннингем в колонке газеты The Wall Street Journal.

Как сообщалось, NYSE полностью перешла на электронные торги с 23 марта, закрыв биржевой зал после выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у некоторых сотрудников и трейдеров.

"Мы предпочли временно закрыть биржевой зал уже в начале пандемии, чтобы помочь замедлить распространение инфекции. Два месяца спустя, мы знаем намного больше и готовы открыть торговый зал с введением необходимых мер предосторожности, поскольку мы начинаем двигаться к перезапуску американской экономики", - заявила Каннингем.

Сотрудники, которые вернутся в биржевой зал, будут обязаны носить защитные маски и соблюдать дистанцию друг с другом. NYSE также требует от них избегать использования общественного транспорта.

Кроме того, "брокерам и другие посетителям будут измерять температуру при входе в здание", сообщила Каннингем. Она отметила, что руководство NYSE работало совместно с представителями власти и экспертами в сфере здравоохранения над созданием протоколов для возобновления операций.