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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59

Нью-Йоркская фондовая биржа полностью перейдет на электронные торги с 23 марта

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) закрывает биржевой зал и перейдет полностью на электронные торги с понедельника, 23 марта, после того, как тесты на коронавирус COVID-19 у сотрудника и трейдера дали положительный результат.

"Торговый и регуляторный надзор над всеми ценными бумагами с листингом на NYSE будет продолжаться без перерыва", - отмечается в сообщении Intercontinental Exchange Inc., оператора биржи.

Он сообщил, что будут закрыты торговые залы NYSE в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Этот шаг "является предупредительным для защиты здоровья и комфорта сотрудников и торгового сообщества в ответ на COVID-19", говорится в пресс-релизе.

Нью-Йоркская фондовая биржа прекращала торги и раньше. В октябре 2012 года биржа была закрыта на два дня из-за урагана "Сэнди". Этот перерыв в связи с плохими погодными условиями стал самым длительным с XIX века.

Однако прекращение физических торгов в зале при продолжении электронной торговли происходит впервые в истории, отмечает The Wall Street Journal.

Обычно в зале находятся около тысячи брокеров и трейдеров, однако в последние дни их число сократилось примерно до 250, сообщает New York Post.

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