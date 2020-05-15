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Во Франции продолжили ослаблять введенные из-за пандемии ограничения

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Во Франции продолжают ослаблять ограничительные меры, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают французские СМИ.

Так, на севере Франции в департаменте Па-де-Кале в пятницу открыли пляжи. Пока отдыхать и загорать на них не разрешается, можно только заниматься спортом или гулять.

В Парижском регионе местным жителям разрешили посещать десятки лесных массивов, которые до этого были закрыты. Теперь граждане смогут "совершать прогулки и заниматься индивидуальными тренировками".

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В свою очередь французская железнодорожная компания SNCF в пятницу открыла возможность бронирования билетов на скоростные и междугородние поезда на период летних каникул - июль и август. Ранее эта опция была недоступна из-за ситуации с COVID-19.

Французские власти с 11 мая постепенно снимают ограничения. Граждане страны могут передвигаться без специальных разрешений властей, которые ранее были необходимы из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции.

На этой неделе во Франции началось постепенное возобновление работы предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, как минимум в течение трех ближайших недель.

Франция

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