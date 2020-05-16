Макрон выслушал гневные тирады медсестер при посещении госпиталя

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден выслушать в пятницу во время посещения в Париже госпиталя Питье-Сальпетрьер резкую критику двух медсестер из-за отношения государства к здравоохранению, сообщил телеканал BFMTV.

Занимающийся с начала эпидемии COVID-19 коронавирусными больными средний медицинский персонал не переставал требовать повышения зарплаты, но также и увеличения средств для госпиталя и числа больничных коек.

Во время разговора с обратившимися к нему медсестрами Макрон им сказал, что не хотел бы, чтобы их "положительная энергия исчезла, и наступило отчаяние".

"Но, к сожалению, это уже произошло, господин Макрон, – гневно ответила ему одна из них. – Еще даже до COVID мы были уже в отчаянии. Это длится годы, господин Макрон". Вторая медсестра добавила: "Мы в отчаянии. Мы больше вам не верим".

В ответ на это президент Франции стал разъяснять им правительственную стратегию "Мое здравоохранение 2022".

В пятницу Минздрав Франции подтвердил тенденцию снижения в стране госпитализированных с COVID-19, в том числе в отделениях реанимации.

С начала эпидемии в стране было госпитализировано 98 192 пациента, зараженных коронавирусом, из них вылечились 60 448. За минувшие сутки отмечено 563 новых подтвержденных заражения. Всего число выявленных случаев инфицирования достигло во Франции 141 919. С четверга в стране зарегистрированы 104 летальных исхода среди больных с диагнозом коронавируса. Общее число смертей с начала эпидемии выросло до 27 529.