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США возобновит взносы в ВОЗ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа намерена восстановить частичное финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил телеканал Fox News.

Соединенные Штаты "согласятся платить столько же, сколько составляют взносы Китая" сообщает Fox News со ссылкой на письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханом Гебрейесусу.

США были крупнейшим донором Всемирной организации здравоохранения. Трамп приостановил американские взносы в ВОЗ 14 апреля, обвинив организацию в продвижении китайской "дезинформации" о вспышке коронавируса. Если платеж США будут соответствовать взносу Китая, то, как отмечает телеканал, его новый уровень финансирования составит примерно одну десятую от прежнего объема финансирования, составлявшего $400 млн в год.

США ВОЗ Китай коронавирус COVID-19

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