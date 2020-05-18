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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:57Заразились
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Глава Минздрава США назвал ВОЗ ответственной за смерть людей от коронавируса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения США Алекс Азар возложил на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ответственность за большое количество жертв во время пандемии коронавируса, сообщают американские СМИ.

"Мы должны быть честны по поводу того, почему эта вспышка (коронавируса - ИФ) вышла из-под контроля. Эта организация оказалась неспособна получить информацию, которая была нужна миру, и эта неспособность обернулась многими жертвами", - сказал Азар в ходе выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.

Он отметил, что ВОЗ "не смогла выполнить свою основную миссию, которая заключается в распространении информации и транспарентности".

При этом, не называя никакую страну конкретно, министр указал, что "как минимум одна страна-член организации выставила на посмешище обязательства относительно транспарентности". В прошлом США такую критику неоднократно адресовали Китаю.

Претензии Трампа к ВОЗ

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как организация реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, американский лидер называл эту организацию "прокитайской".

По его мнению, в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину, и потому там поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.

В середине мая телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон намерен восстановить частичное финансирование ВОЗ - на уровне Китая. Если платеж США будут соответствовать взносу КНР, то, как отмечает телеканал, его новый уровень финансирования составит примерно одну десятую от прежнего объема платежей, составлявшего $400 млн в год.

Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Алекс Азар ВОЗ США Китай Коронавирус

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