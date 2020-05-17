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В ЛНР заявили о гибели ополченца из-за обстрела с украинской стороны

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) населенный пункт Донецкий, в результате обстрела погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР, сообщил представитель луганского военного ведомства Яков Осадчий.

"Противник продолжает вести огонь по территории Республики. На этот раз боевики 93-й бригады открыли огонь из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении н. п. Донецкий", - сообщил Осадчий журналистам, уточнив, что обстрел зафиксирован в субботу.

Он отметил, что в результате обстрела с украинской стороны погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

"Предупреждаем командование ООС (проводимой Киевом в Донбассе "Операции объединенных сил" - ИФ), что за все обстрелы виновные лица понесут заслуженное наказание. На все противоправные выходки вышедших из-под контроля боевиков Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ", - добавил Осадчий.

Представитель Народной милиции ЛНР призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия со стороны Киева, повлекший за собой гибель ополченца ЛНР, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить действия на линии соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта в Донбассе.

ЛНР Донбасс

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