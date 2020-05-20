ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"В соответствии с решением главы Луганской народной республики, вызванным участившимися вооруженными провокациями (. . .), направленными на вывод из строя критически важных объектов жизнеобеспечения республики, командование Народной милиции с 22 часов 19 мая приступило к выполнению мероприятий по приведению в полную боевую готовность всех своих подразделений", - сообщил Осадчий журналистам.

Он отметил, что НМ ЛНР готова к выполнению любых задач для защиты мирного населения, она была и остается гарантом безопасности республики. Подразделения и воинские части укомплектованы в полном объеме, а уровень профессиональной подготовки военнослужащих позволяет успешно пресечь любые агрессивные действия противника, заявил Осадчий.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник призвал украинское руководство прекратить военные действия в районе объектов инфраструктуры в Донбассе, пригрозив в противном случае "отодвинуть" линию соприкосновения сторон конфликта.