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Умер основатель крупнейшего новостного портала Белоруссии Юрий Зиссер

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Минске скончался основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер.

"После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер, основатель портала TUT.BY, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат", - говорится в сообщении портала tut.by.

Там отметили, что в связи с эпидемиологической ситуацией прощание пройдет в узком кругу. "Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19. После окончания эпидемии будет организован поминальный вечер", - сказано в сообщении.

TUT.BY - один из крупнейших новостных порталов Белоруссии, работает с 2000 года.

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