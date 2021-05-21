Вдову основателя портала TUT.BY отправили под домашний арест

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Юлия Чернявская, вдова основателя белорусского новостного портала TUT.BY Юрия Зиссера, находится под домашним арестом.

"У вдовы Юрия Зиссера Юлии Чернявской все в порядке, она благодарит за поддержку и передает привет. Она находится дома под домашним арестом. К ней относятся уважительно и корректно. Адвокат Юлии - под подпиской о неразглашении", - говорится в сообщении в телеграм-канале TUT.BY в четверг.

Чернявская перестала выходить на связь утром 18 мая, когда в офис TUT.BY пришли с обыском сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР). Позже она оказалась в кардиологическом отделении минской больницы. Ей оказали помощь, после чего о местонахождении Чернявской ничего не было известно. В четверг днем Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что она находится в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, где с ней проводили следственные действия.

Портал TUT.BY 18 мая был заблокирован за публикацию запрещенной законодательством информации, в офис компании пришли сотрудники департамента финансовых расследований.

В отношении должностных лиц "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По заявлениям правоохранителей, компания как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Решение об утрате "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам ПВТ, также было принято 18 мая.

TUT.BY - крупнейший белорусский новостной интернет-портал. Сетевое издание TUT.BY было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. В декабре 2020 года экономический суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ.