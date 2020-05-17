Китайский эксперт не исключил второй волны коронавируса в КНР

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - После того, как распространение коронавируса в Китае в целом поставлено под контроль и страна возвращается к нормальной жизни, появилась тенденция к самоуспокоенности, притуплению к бдительности, что чревато новой волной эпидемии, предупредил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань.

"Китай по-прежнему стоит перед риском второй волны эпидемии", - приводят китайские СМИ слова академика из интервью иностранным журналистам.

Он подчеркнул: "Я думаю, что на данном этапе ситуация с устойчивостью к инфекции в Китае не более оптимистична, чем в некоторых зарубежных странах. Большинство китайцев остаются восприимчивыми к коронарному вирусу из-за недостаточного иммунитета".

Чжун Наньшань сказал, что он был потрясен количеством случаев заражения и смерти в Соединенных Штатах и сказал, что западные правительства не воспринимают эту вспышку всерьез, добавив, что "в некоторых странах ошибочно пытаются сравнивать коронавирус с вирусом гриппа".

Он сообщил, что пока пессимистично оценивает перспективы быстрого создания эффективной вакцины от COVID-19. По его словам, в настоящее время в Китае уже есть несколько видов вакцин, которые проходят клинические испытания, но для поиска "идеального" решения может потребоваться несколько лет.

Он подчеркнул, что в условиях отсутствия вакцины поддержание здорового образа жизни является эффективным способом укрепления иммунитета, сообщив что сам активно занимается спортом и избегает слишком большого количества пищи.