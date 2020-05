SpaceX перенесла на июнь запуск очередной партии интернет-спутников

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Запланированный на вторник, 19 мая, запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников компании SpaceX для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен на июнь, сообщил специализированный сайт Spaceflightnow.

Перенос связан с тропическим циклоном у юго-восточного побережья США, из-за которого невозможно будет осуществить посадку первой многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на автоматической плавучей платформе Of Course I Still Love You.

23 апреля SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 420 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.