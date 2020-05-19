Духовенство РПЦЗ провело над Нью-Йорком воздушный крестный ход против COVID-19

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - По многочисленным просьбам православных верующих и благословению главы Русской зарубежной церкви митрополита Илариона епископ Манхэттенский Николай облетел на частном самолете Нью-Йорк с молитвой о прекращении пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), воздушный крестный ход состоялся с чудотворной Курской-Коренной иконой Богородицы - главной святыней русского зарубежья. Участники молитвенной акции облетели Манхэттен, а также районы и пригороды Большого Нью-Йорка и графства Лонг-Айленда.

По завершении крестного хода епископ Николай выразил надежду на то, что Богородица поможет жителям Нью-Йорка в это непростое время.

В связи с эпидемиологической ситуацией и введенными ограничениями митрополиты Иларион и Николай пребывают в синодальной резиденции первоиерарха Русской зарубежной церкви в Нью-Йорке. Здесь они ежедневно молятся перед Курской-Коренной иконой о врачах, медработниках, болящих и о скорейшем избавлении от "губительного поветрия".