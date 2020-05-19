"Люксовым" магазинам Европы и США придется открыться без основных клиентов

Спад в непродовольственной торговле продолжится, несмотря на отмену карантинных мер

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Магазины "люксовых" брендов, таких как Louis Vuitton и Gucci, которые начинают открываться в Европе и США, еще долго не смогут вернуть основных клиентов - обеспеченных туристов из Китая, США и с Ближнего Востока, пишет The Wall Street Journal. Газета напомнила о почти полной остановке международного туризма из-за пандемии.

Местные жители обычно тратят в подобных магазинах гораздо меньше, чем туристы. Например, в Париже, где вновь открылись магазины люксовых брендов на Елисейских полях, отмечается спрос лишь на самые дешевые наименования товаров - портмоне, головные уборы и футболки.

Опрошенные газетой экономисты говорят, что это означает, что спад в сфере розничной торговли продолжится, несмотря на постепенную отмену карантинных ограничений.

Китайские туристы являются важнейшими клиентами для индустрии товаров класса "люкс", причем они совершают большинство покупок в ходе зарубежных поездок. По данным Bain & Company, китайцы потратили в 2019 году 98 млрд евро на приобретение люксовых товаров, причем две трети этой суммы - за пределами КНР. На их долю приходится более трети выручки люксовых брендов.

Вынужденные оставаться дома из-за пандемии китайцы наращивают покупки таких внутри страны. Тем не менее, общий объем спроса снизился по сравнению с уровнем до пандемии, как в Китае, так и за его пределами.

В США большинство люксовых бутиков по-прежнему не работает, поскольку главные туристические направления закрыты.

"Клиенты возвращаются, но медленно", - сказал газете Лори Дубрейль, основатель и креативный директор сети бутиков Webster в Техасе, предлагающих продукцию брендов от Balenciaga дo Yves Saint Laurent.

Кроме того, эксперты отмечают изменение поведения покупателей товаров класса "люкс". Так, с учетом того, что многие официальные мероприятия были отменены или отложены в этом году, люди не видят необходимости в пополнении гардероба.

Без притока туристов, которые обычно тратят в магазине суммы не менее 1000 евро каждый, что примерно соответствует стоимости базовой сумки класса "люкс", площади бутиков брендов в Париже, Милане и других модных столицах Европы, становятся им "велики", отмечают эксперты. Таким образом, некоторым компаниям, возможно, придется скорректировать свои сети с учетом того, что туризм вряд ли восстановится в ближайшее время.