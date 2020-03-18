Антисептики от Louis Vuitton начали поставлять в больницы Парижа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Компания LVMH, которой принадлежат, в частности, бренды Christian Dior и Louis Vuitton, начала доставлять в больницы Парижа антисептические гели собственного производства, сообщают французские СМИ.

Решение выпускать водно-спиртовые гели руководство компании приняло в воскресенье на фоне ситуации с распространением коронавируса и нехваткой этих средств во Франции. Антисептики поставляются в больницы бесплатно.

♦️ #France ♦️

Merci à @LVMH

Les Gels hydroalcoolique LVMH sont arrivés dans les hôpitaux

👍👏🇫🇷🇪🇺♦️

Merci #BernardArnault pic.twitter.com/enbGYiRR99 — Maurice Martin ♦️ (@MauriceMartin01) March 18, 2020

В приоритете у компании - доставка антисептических средств в учреждения сети Assistance Publique-Hopitaux de Paris, в которую входят более 40 больниц в Париже и его пригородах.

В LVMH ожидают, что к концу недели скорость производства гелей достигнет 12 тыс. тонн в неделю. Такая мера, как отмечают СМИ, позволит компании производить средства для доставки и в другие больницы, не входящие в эту сеть.

Водно-спиртовые гели производят на трех предприятиях компании, специализирующихся на косметике. Компания намерена производить их так долго, как это потребуется.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом во Франции выросло до 7 730 человек. Скончалось 175 человек. Более 600 выздоровели.

Во Франции в рамках борьбы против коронавируса с воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.

Со вторника по всей стране введены карантинные меры, аналогичные тем, к которым ранее прибегли власти Италии.