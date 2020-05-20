Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 897 492+95 549

Rolls-Royce уволит 9 тысяч сотрудников в ожидании падения спроса на фоне пандемии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc планирует уволить 9 тысяч сотрудников в рамках масштабной реструктуризации. Она объясняется ожиданием сокращения спроса со стороны производителей гражданских самолетов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Общий штат компании сейчас насчитывает около 52 тыс. человек. Таким образом, сокращение затронет порядка 17%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, реорганизация позволит добиться ежегодной экономии, как ожидается, более чем на 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,57 млрд). Расходы на ее проведение составят около 800 млн фунтов и будут учтены в финансовых показателях за 2020-2022 годы.

Rolls-Royce заявил, что планируемая реструктуризация в основном затронет подразделение гражданских аэрокосмических операций. При этом отмечается, что военные заказы остались достаточно стабильными.

Группа Rolls-Royce занимается поставкой энергетических систем и услуг в гражданской и военной авиации, в морском и энергетическом секторах.

Капитализация компании с начала текущего года упала на 60% и составляет в настоящее время порядка 5,3 млрд фунтов.

Rolls-Royce

Новости

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Что случилось этой ночью: среда, 20 мая

Все 50 американских штатов частично возобновили работу экономики

Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств от COVID-19

Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств от COVID-19

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за коронавируса

Выбросы СО2 в мире сократились на 17% в разгар ограничений из-за коронавируса

Что произошло за день: вторник, 19 мая

Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска

В EasyJet подтвердили кражу данных 9 млн клиентов хакерами

Украинский депутат передал в прокуратуру материалы о "влиянии Байдена на Порошенко"

Россию избрали в Исполком ВОЗ

Россию избрали в Исполком ВОЗ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');