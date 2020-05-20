Rolls-Royce уволит 9 тысяч сотрудников в ожидании падения спроса на фоне пандемии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc планирует уволить 9 тысяч сотрудников в рамках масштабной реструктуризации. Она объясняется ожиданием сокращения спроса со стороны производителей гражданских самолетов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Общий штат компании сейчас насчитывает около 52 тыс. человек. Таким образом, сокращение затронет порядка 17%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, реорганизация позволит добиться ежегодной экономии, как ожидается, более чем на 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,57 млрд). Расходы на ее проведение составят около 800 млн фунтов и будут учтены в финансовых показателях за 2020-2022 годы.

Rolls-Royce заявил, что планируемая реструктуризация в основном затронет подразделение гражданских аэрокосмических операций. При этом отмечается, что военные заказы остались достаточно стабильными.

Группа Rolls-Royce занимается поставкой энергетических систем и услуг в гражданской и военной авиации, в морском и энергетическом секторах.

Капитализация компании с начала текущего года упала на 60% и составляет в настоящее время порядка 5,3 млрд фунтов.