Rolls-Royce сократит зарплаты и время работы сотрудников

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce разослал сотрудникам электронное письмо с предупреждением, что может приостановить работу заводов, сократить продолжительность рабочего времени и урезать зарплаты и пособия. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, эти меры могут быть приняты ради сокращения расходов компании из-за резкого падения спроса на самолеты в результате пандемии коронавируса.

Компания подтвердила эту информацию изданию и сообщила, что предоставит сотрудникам дополнительные сведения в ближайшие недели.

Одной из целей является снижение расходов на управление, сказал FT Крис Чолертон, глава подразделения Rolls-Royce, выпускающего продукцию для гражданской авиации.

Пока компания никаких новых увольнений не планирует, кроме сокращения 9000 рабочих мест, о котором было объявлено в мае.

Группа Rolls-Royce занимается поставкой энергетических систем и услуг в гражданской и военной авиации, в морском и энергетическом секторах.

Акции Rolls-Royce теряют в цене 2,4% на торгах в Лондоне во вторник. С начала текущего года капитализация компании упала на 67,7% и составляет в настоящее время порядка 4,4 млрд фунтов стерлингов.