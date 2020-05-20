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Эстонские фермеры попросили вернуть украинских работников на клубничные поля

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Урожай клубники в Эстонии в нынешнем году пропадет, если правительство не разрешит пригласить в страну украинских работников, считают производители этой ягоды, заявили руководители Эстонского союза производителей клубники, Эстонского садоводческого союза и Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты.

"Сезон вот-вот начнется, на примерно 800 гектарах в этом году поспеет около 2 тыс. тонн клубники. Но безответственные политики не хотят, чтоб 1500 старательных украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его эстонским потребителям. Пусть остается гнить на полях", говорится в распространенном в среду заявлении руководства этих трех организаций.

Они обратились к министру сельской жизни Арво Аллару с просьбой вернуть на поля украинских работников.

"Мы оказались в ситуации, когда тонны урожая придется выбрасывать, поскольку эстонское правительство не умеет вести себя адекватно в кризисной ситуации. Или же некоторые политики и партии просто перепутали свою политическую повестку с подлинной кризисной ситуацией. Результат тот же - эстонская клубника в этом году на рынок не попадет, а фермеры разорятся", - предупреждают авторы заявления.

Фермеры назвали "оскорбительными" речи министра внутренних дел Март Хельме о том, что они предпочитают украинский "рабский труд". В то же время они признают, что оставшиеся в условиях эпидемии коронавируса без работы "эстонцы не приедут собирать ягоду, у них нет достаточного интереса к этой работе, а покупать и есть клубнику они готовы".

Аграрии напоминают, что правительство Финляндии, несмотря на коронавирус, в этом сезоне разрешит въехать в страну 4500 иностранным сезонным рабочим сельскохозяйственного сектора, хотя в целом передвижение людей ограничено. Необходимые договоры о посредничестве рабочей силы заключили с правительством Украины правительства Финляндии, Швеции, Германии, Польши и Великобритании.

В СМИ Эстонии в связи с запретом властей приглашать на работу в Эстонию украинских работников (за исключением тех, которые уже находятся в балтийской республике) нередко говорится, что в правительстве боятся сближений местного русскоговорящего населения с приезжими украинцами. В то же время отмечается, что, когда нужно было использовать "украинский фактор" в антироссийской пропаганде, его использовали довольно активно.

***/ мф

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