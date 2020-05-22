Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 21.05В России 317 554+8 849В мире 4 996 472+98 980

МВФ выделит $5 млрд на борьбу с коронавирусом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19, говорится в сообщении МВФ в ночь на пятницу.

"Новый SBA запрошенным объемом SDR 3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

По ее словам, такая программа будет обеспечивать способность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится. Ожидается, что программа stand by также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки, добавила Холлар.

"Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и советом исполнительных директоров МВФ. Рассмотрение советом ожидается в ближайшие недели", - говорится в релизе.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о банковской деятельности (№2571-д) и о поправках в Налоговый кодекс (№1210), который имплементирует ряд положений плана BEPS, тем самым Киев выполнил последние предварительные условия для открытия новой программы.

Как сообщалось, президент Зеленский, Нацбанк Украины и предыдущее правительство страны в начале декабря 2019 года достигли staff level agreement с МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд, размер которой мог быть увеличен до $8 млрд. Это программа должна была заменить 14-мес. программу stand-by на SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, рассчитанную поддержать страну в период президентских и парламентских выборов в прошлом году и завершившуюся 17 февраля этого года.

Украина смогла получить по stand-by лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

Однако из-за коронакризиса Украина и МВФ вместо EFF перешли к обсуждению 18-месячной программы stand-by на $5 млрд. Позитивное решение МВФ по новой программе позволит правительству страны получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Киев рассчитывает получить первые средства МВФ до конца этого месяца, когда предстоит погашение выпущенных пять лет назад под гарантии США еврооблигаций на $1 млрд, или в начале июня.

Украина коронавирус COVID-19 МВФ

Новости по теме

Новости

Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу

Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу

Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Стрелков не признал вину ополченцев Донбасса за сбитый малайзийский "Боинг"

Истребители трех стран НАТО сопровождали самолеты ВКС РФ над Черным морем

Некоторые страны приготовились частично открыть границы летом

Apple выпустила обновленную ОС для iPhone с учетом пандемии

Apple выпустила обновленную ОС для iPhone с учетом пандемии
Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 328 тыс. человек

Brent подорожала до $36,59 за баррель

Brent подорожала до $36,59 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании

Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');