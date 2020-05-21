Лукашенко сообщил о выходе Минска и Витебска на плато по коронавирусу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минск и Витебск вышли на плато по коронавирусу.

"Побывали вы в Витебске. Мы вышли на плато и видим, что пошли на спад. Минск, Витебск - они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят", - сказал Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником и помощником президента Александром Косинцем в четверг. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам белорусского лидера, в Витебске и Минске, которые первыми столкнулись с вирусной проблемой, заболеваемость уже идет на спад. "Вы видите, что места (в больницах - ИФ) освобождаются. Там, где мы резервировали онкологические, гинекологические койки, еще какие-то, они нам не нужны, их надо выводить, зачищать, вымывать", - подчеркнул Лукашенко.

"Мы не видим роста (заболеваемости коронавирусом - ИФ) в Минске сейчас. Это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо. Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были койки в запасе. Надо понимать, что у нас же онкологические операции. Пусть не сложные, не тяжелые, но отложенные. Поэтому надо срочно возвращать эти больницы онкобольным. То же самое и другие больницы, которые должны заниматься лечением других болезней", - сказал президент.

Лукашенко в очередной раз заявил, что в стране избрали верную стратегию уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных. "Это была правильная стратегия. И мы сегодня видим, что эти пневмонии, слава богу, пошли вниз", - добавил он.

Кроме того, президент отметил, что эпидемиологическая обстановка в мире в целом влияет и на экономическое развитие, производственные цепочки, порождает социальные вопросы, и в этом плане необходимо принимать решения на государственном уровне. "Мне надо это все объединять, сопоставлять, связывать и управлять страной и обществом. Поэтому если будут какие-то ваши рекомендации для меня в этом плане, я готов их выслушать", - резюмировал глава государства.

Кроме того, Лукашенко спрогнозировал, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в стране еще месяц. "Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться", - сказал белорусский президент.

Актуальная статистика по коронавирусу в Белоруссии

В Белоруссии по состоянию на четверг, 21 мая, зарегистрировано 33 371 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Прирост за последние сутки составил 945 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 185 (на 20 мая - 179) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 21 мая выздоровели и выписаны 12 057 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 20 мая - 11 415). Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 403 236 тестов на коронавирусную инфекцию.