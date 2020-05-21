МИД Китая заявил, что страна предоставляла правдивые данные о COVID-19

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая пытались изо всех сил спасать жизни в условиях пандемии коронавируса и давали точную информацию о ситуации, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на слова представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

"Мы неизменно говорили правду, предоставляли правдивые (сведения - ИФ), и высказывались с полным на то основанием, делая все возможное для защиты жизни и здоровья людей", - сказал представитель МИД КНР на брифинге.

Он повторил позицию правительства КНР, согласно которой власти всегда демонстрировали транспарентность и ответственность в ходе борьбы с пандемией. Чжао Лицзянь добавил, что Пекин также прилагает все усилия для развития международного сотрудничества против эпидемии.

Президент США Дональд Трамп накануне вновь возложил ответственность на Китай за распространение коронавируса в мире, заявив, что сотни тысяч людей во всем мире погибли из-за некомпетентности КНР. Затем Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании, направленной на победу своего соперника по президентской гонке, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они делали это десятилетиями, пока не появился я!" - написал Трамп в твиттере.

Он назвал "позором" "дезинформационную и пропагандистскую атаку" Китая на США и Европу, а также попыткой отвлечь внимание общественности от коронавируса.