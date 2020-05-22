За сутки в Китае выявлены четыре новых случая активного заражения COVID-19

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы четыре новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 35 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Два активных случая ввезены из-за границы в провинцию Сычуань, еще два выявлены внутри страны (в провинции Цзилинь).

Все бессимптомные случаи зарегистрированы внутри страны. Всего 365 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о двух новых случаях активного заражения коронавирусом и 31 бессимптомном больном.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 971 активный случай заражения, из них 1 тыс. 711 ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 82 человека, состояние восьми оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксировано девять новых случаев заражения: восемь в Гонконге и один на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 549 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 063 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 441 (семь случаев смерти).