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Глава Walmart допустил, что коронавирус навсегда изменит поведение покупателей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Многие изменения в покупательском поведении, вызванные пандемией, включая взлет онлайн-продаж, могут оказаться долговременными, считает глава крупнейшей в США компании розничной торговли Walmart Inc. Джон Фернер.

"Тяжело сказать, как долго продержатся эти изменения, хотя я считаю, что многие окажутся долговечными", - сказал он в интервью The Wall Street Journal. По словам Фернера, в некоторые периоды прошлого квартала 2020 года рост онлайн-заказов с услугой самовывоза составлял 300%.

Ранее на этой неделе Walmart сообщил, что интернет-продажи в первом квартале взлетели на 74%. В связи с этим компания задействовала еще 2,4 тыс. магазинов для доставки онлайн-заказов.

В то же время, как отмечает WSJ, Walmart отложил запуск сервиса быстрой доставки Walmart+, который мог бы конкурировать с Amazon Prime. Комментируя конкуренцию с Amazon.com Inc., Фернер отметил, что преимуществом его компании является "многоканальность" продаж.

"Тот факт, что мы являемся многоканальным ритейлером, помог Walmart в последние месяцы", - сказал топ-менеджер.

По итогам первого квартала Walmart увеличил чистую прибыль и выручку, при этом сопоставимые продажи в США выросли на 10%.

Хроника 09 января – 21 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Walmart Джон Фернер США Коронавирус

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