Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), сообщают американские СМИ.

По их сообщениям, во время общения с журналистами у Белого дома Трамп также заявил, что у него "хорошие отношения" с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по этому договору.

В этом же контексте американский лидер указал, что "есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение". По его мнению, Россия "сама придет и выразит желание заключить сделку".

Трамп добавил, что в дальнейшем может рассмотреть как возвращение, на определенных условиях, к выполнению Договора по открытому небу, так и вариант с подготовкой принципиально нового соглашения.

"Есть хорошие шансы на то, чтобы создать новое соглашение либо - сделать что-то, что позволит нам вернуться в первоначальному договору", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп подчеркнул, что "до тех пор, пока они (Россия - ИФ) не будут выполнять свои обязательства, мы будем вне договора".

Ранее в четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон намерен уведомить в пятницу Москву о решении США выйти из Договора по открытом небу. В свою очередь агентство Associated Press отмечало, что администрация Трампа уже оповестила иностранных партнеров об этом шаге.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Желающий выйти уведомляет о своем решении не позднее чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении.

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.