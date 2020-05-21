Что произошло за день: четверг, 21 мая

Смягчение ограничений в Москве, решение США о выходе из Договора по открытому небу и новая дата старта ЕГЭ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении коронавирусных ограничений. С 25 мая возобновят работу 88 центров "Мои документы", снова станет доступен каршеринг, но только при аренде автомобиля минимум на пять дней. С понедельника маски и перчатки станут обязательными на объектах железнодорожной инфраструктуры, включая вокзалы. С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска, их смогут оформить и жители других регионов.

- В России коронавирус выявили еще у 8 849 человек. Всего заболевших 317 554. Умерли за сутки 127 человек, общее число скончавшихся выросло до 3 099. Выздоровели еще 7 289 пациентов, в целом вылечившихся уже 92 681 человек.

- США объявили о выходе из Договора по открытому небу. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп объяснил решение нарушениями со стороны России, но допустил достижение нового соглашения. МИД РФ пока уведомления от Штатов не получал.

- ЕГЭ в России стартует 29 июня. Президент РФ Владимир Путин объявил, что сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые хотят поступить в вузы в этом году. Аттестаты завершившим обучение школьникам выдадут без экзаменов. Согласно проекту расписания, самый массовый экзамен - по русскому языку - будет разделен на два дня и пройдет 2 и 3 июля. Вузы начнут принимать документы от абитуриентов в июле, переносить начало учебного года не планируется. Осенний призыв для выпускников этого года будет отложен.

- Источник сообщил, что у Рамзана Кадырова заподозрили заражение коронавирусом. В московских медицинских кругах отметили, что глава Чечни находится под наблюдением врачей, однако "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением.

- Власти Москвы заверили, что людей с иммунитетом к COVID-19 не будут отправлять на карантин. Между тем руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус посоветовал москвичам с положительным тестом на антитела временно ограничить контакты, так как на протяжении какого-то периода они могут представлять опасность для окружающих. Для всех москвичей анализы на антитела к коронавирусу станут доступны с 27 мая.

- Самолет ВВС США с медицинским оборудованием в четверг прибыл в Москву. В посольстве США в Москве сообщили, что на борту находились 50 аппаратов ИВЛ, всего на безвозмездной основе планируется поставить 200 таких аппаратов.