Сенат США утвердил кандидатуру конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки страны, сообщают американские СМИ.

За его кандидатуру проголосовали 49 сенаторов, против него - 44.

Директор Национальной разведки - ключевая должность в американской администрации, так как он возглавляет все американское разведсообщество. Кроме того, он должен выполнять и функции советника главы государства.

Рэтклифф - республиканец, с 2015 года - член палаты представителей от Техаса. В прошлом году Трамп уже пытался сделать его главой Нацразвдедки, но тогда сам конгрессмен снял свою кандидатуру, так как многие политики критиковали его за фактически полное отсутствие опыта работы в разведке.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Рэтклиффа в конце февраля этого года.