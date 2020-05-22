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Гендиректора Heineken выдвинули на пост главы совета директоров Vodafone

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор пивоваренного концерна Heineken Жан-Франсуа ван Боксмеер может сменить Герарда Кляйстерле на посту председателя совета директоров британского оператора мобильной связи Vodafone Group. 28 июля годовое собрание акционеров Vodafone проведет голосование по его кандидатуре, сообщила пресс-служба оператора.

Кляйстерле возглавил совет директоров Vodafone в июле 2011 года, вскоре после того как он ушел с поста президента и главного исполнительного директора Royal Philips Electronics.

Ван Боксмеер, который возглавлял Heineken с 2005 года, уйдет со своего поста в июне. Если акционеры Vodafone согласятся с его назначением, он вступит в должность 3 ноября.

Акции Vodafone в пятницу дешевеют на 0,1%.

Жан-Франсуа ван Боксмеер Герард Кляйстерле Heineken Vodafone

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