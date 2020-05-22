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Зюганову запретили въезд на Украину

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины в течение последнего месяца запретила въезд на территорию страны 41 иностранцу, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и российскому продюсеру Максиму Фадееву, сообщает пресс-центр СБУ.

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На странице СБУ в фейсбуке отмечается, что среди тех, кого коснулся запрет, есть "российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма".

Также в СБУ заявили, что такие решения принимаются в отношении людей, чьи действия несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Украина Геннадий Зюганов Максим Фадеев

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