Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:03Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

В результате крушения самолета в Пакистане погибли по меньшей мере 107 человек

В результате крушения самолета в Пакистане погибли по меньшей мере 107 человек
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - На борту самолета Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, разбившегося в пятницу возле аэропорта Карачи, находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа, передает телеканал CNN со ссылкой на министерство авиации Пакистана.

Associated Press передает со ссылкой на местные власти, что все люди, находившиеся в самолете, погибли. Пять или шесть домов были уничтожены в результате катастрофы, данных о погибших из числа местных жителей пока нет.

Пресс-секретарь авиакомпании Абдулла Хан сообщил CNN, что в 14:30 по местному времени (12:30 по Москве) самолет пропал с радаров, перед этим пилот подал сигнал бедствия из-за технических проблем.

Все основные больницы Карачи переведены на чрезвычайный режим работы в связи с катастрофой, сообщает пакистанская газета Dawn. На месте происшествия продолжается спасательная операция.

Имран Исмаил, губернатор провинции Синд, административным центром которой является город Карачи, сообщил, что самолет рухнул в густонаселенном районе. Между тем, свидетели происшествия сообщили журналистам, что перед падением самолет загорелся в воздухе.

Разбившийся в пятницу пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines следовал по маршруту Лахор - Карачи и упал незадолго до посадки в международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

Пакистан

Новости по теме

Новости

Зюганову запретили въезд на Украину

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320

В Индии за сутки выявили рекордное количество случаев коронавируса

Арендатор пруда под Житомиром расстрелял семь рыбаков из Киева

Число жертв коронавируса в мире превысило 332 тысячи человек

Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Китай увеличит оборонные расходы

Китай увеличит оборонные расходы

Советник Трампа обвинил Россию в слежке за Белым домом

Советник Трампа обвинил Россию в слежке за Белым домом

США пока не планируют выходить из договора о сокращении СНВ

Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');