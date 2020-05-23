Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

В Пакистане создали комиссию для расследования крушения самолета

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство Пакистана создало комиссию для расследования причин крушения пассажирского лайнера Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) близ аэропорта Карачи в пятницу, сообщает телеканал Dunya News.

По сообщению Авиационного отдела при правительстве Пакистана, в комиссию под руководством коммодора пакистанской авиации Усманом Гани войдут четыре человека. Первый доклад комиссия должна предоставить министерству авиации "немедленно", подробный доклад от комиссии ожидают в течение месяца.

Самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) следовал из Лахора в Карачи и рухнул незадолго до посадки в международном аэропорту "Джинна" в Карачи. Лайнер упал на густонаселенный район Model Colony. По данным авиакомпании, на борту был 91 пассажир и восемь членов экипажа.

Медицинские власти пакистанской провинции Синд подтвердили гибель как минимум 86 человек, сообщает Dawn.com. Скорее всего, это число будет расти по мере того, как спасатели разбирают завалы. Также представитель провинциального минздрава Миран Юсуф (Meeran Yousuf) подтвердила изданию, что двоим пассажирам удалось выжить, один из них - президент пакистанского банка "Пенджаб" Зафар Масуд (Zafar Masood). Оба пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Ранее СМИ сообщали о троих выживших, однако, как уточнила Юсуф, этот человек не находился на борту лайнера. Пострадавшей оказалась жительница района, на который упал самолет. Также представитель минздрава рассказала, что на данный момент известно об 11 пострадавших из тех, кто находился на земле во время крушения. Большинство из них - женщины, так как момент катастрофы совпал со временем пятничной молитвы у мусульман.

Новость дополняется

Пакистан Карачи Pakistan International Airlines PIA

Новости по теме

Новости

Бразилия обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

Бразилия обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

Демократы потребовали от Трампа объяснений из-за отправки аппаратов ИВЛ в Россию

ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

Несколько человек выжили при крушении самолета в Пакистане

Пандемия коронавируса

В Южной Азии ухудшилась ситуация с коронавирусом

В Южной Азии ухудшилась ситуация с коронавирусом

В результате крушения самолета в Пакистане погибли по меньшей мере 107 человек

В результате крушения самолета в Пакистане погибли по меньшей мере 107 человек

Зюганову запретили въезд на Украину

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320
Пандемия коронавируса

В Индии за сутки выявили рекордное количество случаев коронавируса

Арендатор пруда под Житомиром расстрелял семь рыбаков из Киева

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');