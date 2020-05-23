В Пакистане создали комиссию для расследования крушения самолета

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство Пакистана создало комиссию для расследования причин крушения пассажирского лайнера Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) близ аэропорта Карачи в пятницу, сообщает телеканал Dunya News.

По сообщению Авиационного отдела при правительстве Пакистана, в комиссию под руководством коммодора пакистанской авиации Усманом Гани войдут четыре человека. Первый доклад комиссия должна предоставить министерству авиации "немедленно", подробный доклад от комиссии ожидают в течение месяца.

Самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) следовал из Лахора в Карачи и рухнул незадолго до посадки в международном аэропорту "Джинна" в Карачи. Лайнер упал на густонаселенный район Model Colony. По данным авиакомпании, на борту был 91 пассажир и восемь членов экипажа.

Медицинские власти пакистанской провинции Синд подтвердили гибель как минимум 86 человек, сообщает Dawn.com. Скорее всего, это число будет расти по мере того, как спасатели разбирают завалы. Также представитель провинциального минздрава Миран Юсуф (Meeran Yousuf) подтвердила изданию, что двоим пассажирам удалось выжить, один из них - президент пакистанского банка "Пенджаб" Зафар Масуд (Zafar Masood). Оба пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Ранее СМИ сообщали о троих выживших, однако, как уточнила Юсуф, этот человек не находился на борту лайнера. Пострадавшей оказалась жительница района, на который упал самолет. Также представитель минздрава рассказала, что на данный момент известно об 11 пострадавших из тех, кто находился на земле во время крушения. Большинство из них - женщины, так как момент катастрофы совпал со временем пятничной молитвы у мусульман.

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