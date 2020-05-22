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Аналитики BofA ухудшили прогноз для ВВП еврозоны в 2020-2021 годах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Аналитики Bank of America Global Research ухудшили прогноз для экономики еврозоны на ближайшие два года. Они ожидают падения ВВП в 2020 году на 8,3% по сравнению с прежде предполагавшимся сокращением на 7,6%, сообщается в пресс-релизе банка.

Экономический кризис

В 2021 году они прогнозируют, что экономика еврозоны восстановится на 4,8%, а не на 8,3%, как ожидалось ранее.

В BofA считают, что экономике потребуется значительная помощь, в том числе со стороны Европейского центрального банка. В частности, объем программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро, увеличится вдвое, прогнозируют эксперты.

"Мы ожидаем снижения ставок до нуля и не более" в Великобритании, хотя Банк Англии отказался от нижнего порога, отмечается в сообщении аналитиков. По их мнению, отрицательные ставки в стране более вероятны скорее в 2021 году.

Bank of America Еврозона Банк Англии Великобритания коронавирус

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