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Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%.

Как ожидается, ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% (ранее - на 7%).

Оценки изменения объемов экономик Китая, США, Японии, Австралии, Южной Кореи и ЮАР остались на прежнем уровне. Ожидается, что ВВП КНР увеличится на 0,7%, американская экономика упадет на 5,6% и японская - на 5%.

Снижение ВВП России пересмотрено до 5% с ранее предполагавшихся 3,3%, Бразилии - до 6% с 4%.

В апреле агентство Fitch сообщило, что из-за коронавируса ожидает в 2020 году в мировой экономике рецессию "беспрецедентной глубины" для послевоенного периода.

Fitch

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