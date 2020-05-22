Глава Пентагона посчитал, что 355 кораблей мало для противостояния с РФ и Китаем

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ВМС США будет недостаточно 355 кораблей для решения всех своих задач - таких как противостояние РФ и Китаю, заявил в пятницу глава Пентагона Марк Эспер.

"Я хочу быть уверенным в том, что в будущем у нас будут ВМС, способные противостоять Китаю или же, если это потребуется, победить его. Я думаю, что 355 кораблей будет мало", - сказал он в интервью журналисту Хью Хьюитту, опубликовавшему ответы Эспера на своем сайте.

"Я думаю, что нам нужен более многочисленный флот, причем его состав будет отличаться от нынешнего. В будущем будет больше небольших надводных кораблей... И мне кажется, что нам нужно больше подлодок", - добавил глава Пентагона.

Он пояснил, что его ведомство работает над реализацией плана президента США Дональда Трампа об увеличении ВМС США как раз до отметки в 355 кораблей. В настоящее время у США - менее 300 готовых к немедленному выполнению задач боевых кораблей.

В целом, по мнению Эспера, "у нас - лучшие ВМС в мире, и мы сделаем их еще лучше".

"Нам нужно быть уверенными, что мы справимся с почти сопоставимыми с нами морскими державами, такими как Китай или Россия", - подытожил министр обороны США.

Ранее официальный представитель сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй заявил, что расходы Китая на военные цели длительное время не превышают 1,3% ВВП страны, "что значительно ниже 2,6% среднемирового уровня".

Между тем стало известно, что на нужды обороны проектом бюджета Китая, который должен быть утвержден на проходящей сессии ВСНП, предусмотрено выделить 1 трлн 258 млрд юаней ($178,16 млрд), что на 6,6% больше, чем в 2019 году.

В апреле сообщалось, что Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами.