Сессия ВСНП начала работу в Пекине

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Пекине открылась третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

В повестке дня доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства в 2019 году и плане социально-экономического развития страны в 2020 году. План вызывает наибольший интерес у мирового сообщества, поскольку должен дать ответ на вопрос, как китайская экономика будет восстанавливаться после эпидемии коронавируса.

Около трех тысяч депутатов форума также рассмотрят и примут бюджет страны на 2020 год, рассмотрят доклады Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры, отчет Постоянного комитета ВСНП (ПК ВСНП) о работе за год.

На рассмотрение сессии вынесены проекты нескольких законов, в том числе закона о формировании правовой системы и механизмов обеспечения национальной безопасности в Гонконге.

Как заявил в понедельник председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу, "решения сессии будут иметь большое значение для преодоления негативных последствий эпидемии COVID-19, обеспечения решительной победы в борьбе с бедностью и построения в Китае процветающего общества среднего достатка".

Тем не менее, ситуация в мире и опасения новой волны эпидемии, о возможности которой предупреждают ведущие китайские вирусологи, вынудили китайские власти принять соответствующие меры безопасности и внести коррективы в работу форума.

Сессия была перенесена с марта 2020 года, когда она традиционно проводится, на май, срок ее работы сокращен с двух до одной недели. Ограничено число китайских и иностранных журналистов, получивших аккредитацию на освещение работы форума, представители СМИ из-за рубежа на сессию не допущены. Все пресс-конференции руководителей китайских ведомств в рамках работы сессии и интервью с депутатами будут организованы в интерактивном режиме.