Националисты устроили акцию с дымовыми шашками у киевского офиса Медведчука

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Киеве около 20 активистов устроили акцию у офиса главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Виктора Медведчука.

Они доставлены в райуправление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Печерском райуправлении полиции.

Личности задержанных устанавливаются, их действиям будет дана правовая квалификация.

При этом в полиции подчеркнули, что "никаких взрывов не было".

На сайте партии "Национальный корпус" отмечается, что активисты этой политсилы в День героев хотят напомнить, что "в стране происходит реванш пророссийских сил". Как считают в этой партии, "визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена". Сообщается, что партия подала соответствующие заявления в СБУ и Минюст.