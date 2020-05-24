Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 23 маяЗаразились
на 23.05В России 335 882+9 434В мире 5 310 362+99 545

Талибы объявили три дня перемирия в Афганистане в честь завершения Рамадана

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Радикальная группировка "Талибан" (запрещена в РФ) объявила трехдневное перемирие в Афганистане в честь завершения священного для мусульман праздника Рамадан, передают западные СМИ.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в заявлении, распространенном в субботу, заявил, что руководство группировки распорядилось "нигде не проводить наступательных операций против врага", а также, что талибы примут особые меры в области безопасности в эти три дня.

Кроме того, руководство группировки запретило боевикам проникать в районы, контролируемые правительством Афганистана. Это сделано для того, чтобы "соотечественники смогли спокойно отпраздновать Ид-аль-Фитр", отмечается в заявлении.

Перемирие начнет действовать с воскресенья, когда в мусульманских странах будут отмечать исламский праздник Ид-аль-Фитр, знаменующий конец Рамадана.

Празднования завершения месяца поста начнутся утром в воскресенье 24 мая и продолжатся три дня. Между тем, министр общественного здравоохранения Афганистана Ферузиддин Феруз призвал жителей страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции праздновать Ид аль-Фитр дома.

"В Ид, если ситуация будет продолжаться таким образом, нам следует ожидать трагедии. В качестве вашего слуги, в качестве человека, который лично пострадал от этого вируса, пережил тяжелые дни, я прошу, умоляю наш народ в дни празднований оставаться дома, пресечь посещения. Праздник - день радости, отмечайте радостный день дома", - заявил министр, выступая в эфире национальных телеканалов.

Между тем, пресс-центр министерства общественного здравоохранения Афганистана заявил в субботу, что общее число зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией в стране достигло 9 тыс. 998 человек, от последствий инфекции с начала пандемии скончались 216 пациентов, выздоровели 1 тыс 40 человек, в том числе 44 за прошедшие сутки.

Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом Covid-19 был зарегистрирован 24 февраля в городе Герат, на западе страны у 35 летнего мужчины, прибывшего из провинции Кум в Иране.

На этой неделе переговоры в Кабуле и в Дохе с обеими сторонами конфликта провел американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад. Он заявил, что все встречи прошли конструктивно.

Афганистан

Новости

Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

Посольство РФ в США попросило Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

New York Times отвела всю первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

За сутки в материковом Китае выявлено три активных случая заражения

Рядом с телом депутата Рады Давыденко обнаружили пистолет

В МВД Украины назвали предварительную версию смерти депутата Рады

Что произошло за день: суббота, 23 мая

Депутат Рады Давыденко найден мертвым в своем офисе в Киеве

Пандемия коронавируса

Испания откроется для иностранных туристов в июле

Испания откроется для иностранных туристов в июле
Выборы в США - 2020

Байден заявил, что поддерживающие Трампа афроамериканцы - ненастоящие чернокожие

Байден заявил, что поддерживающие Трампа афроамериканцы - ненастоящие чернокожие
Экономический кризис

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');