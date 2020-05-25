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Японский космический грузовик состыковался с МКС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Японский грузовой космический корабль HTV-9 (Kounotori 9 - "Белый аист 9") в понедельник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по присоединению 12-тонного грузовика к американскому сегменту станции - модулю Harmony была завершена в 10:46 по времени Восточного побережья США (17:46 по Москве), отметили в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне (штат Техас). Успешное присоединение подтверждено.

Ранее сблизившийся с МКС корабль в 8:13 по времени Восточного побережья США (15:13 по Москве) был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял американский астронавт Крис Кэссиди. Последующая подводка корабля Cargo Dragon дистанционной рукой-манипулятором к станции и сам процесс пристыковки осуществлялись по командам с Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне.

Корабль привез на МКС около 4 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований и шесть новых мощных литий-ионных аккумуляторов для продолжения модернизации системы энергообеспечения станции.

Девятый по счету запуск автоматического космического корабля HTV с помощью ракеты-носителя H-IIB компании Mitsubishi Heavy Industries осуществлен 20 мая с космодрома на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии. Грузовик пробудет в составе МКС около двух месяцев.

В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Криса Кэссиди.

Япония МКС

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