Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

МИД сообщил об освобождении российских моряков, захваченных пиратами у Бенина

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Трое российских моряков, которых 19 апреля у берегов Бенина похитили пираты, были освобождены 23 мая, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она сослалась на данные российского посольства в Нигерии.

По информации дипломатов, освобожденные чувствуют себя неплохо. Из Лагоса их перевезли чартерным рейсом во Франкфурт-на-Майне, откуда затем должны вернуть в Россию. В МИД поблагодарили всех, кто помог их освобождению.

Освобожденные - "члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher - старший помощник капитана А.Сигунов, старший механик С.Зайцев и электромеханик В.Супрун", говорится в сообщении. были освобождены", - говорится в сообщении.

Контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на якоре в порту Котону, был захвачен 19 апреля. Часть экипажа забаррикадировалась в помещениях, несколько моряков были захвачены в заложники. Командование ВМС Бенина направило для блокировки судна военные катера.

Контейнеровоз Tommi Ritscher принадлежит компании Woollerton Shipping, а фрахтователем - датская Maersk. Nехнический менеджмент осуществляет компания "Transeste Schiffahrt", судно ходит под флагом Португалии.

Tommi Ritscher Бенин МИД Мария Захрова Лагос Франкфурт-на-Майне Woollerton Shipping

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Гонконгский гарнизон поддержал вызвавший митинги закон о безопасности Гонконга

Гонконгский гарнизон поддержал вызвавший митинги закон о безопасности Гонконга

Первое испытание ракеты-носителя компании Virgin Orbit закончилось неудачей

Первое испытание ракеты-носителя компании Virgin Orbit закончилось неудачей

Испания пересчитала умерших от коронавируса

Испания пересчитала умерших от коронавируса
Пандемия коронавируса

Еврокомиссия еще в 2017 году предлагала фармкомпаниям разрабатывать вакцины от коронавирусов

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

В ВОЗ заявили, что мир пока находится в середине первой волны пандемии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

В Японии отменили введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');