МИД сообщил об освобождении российских моряков, захваченных пиратами у Бенина

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Трое российских моряков, которых 19 апреля у берегов Бенина похитили пираты, были освобождены 23 мая, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она сослалась на данные российского посольства в Нигерии.

По информации дипломатов, освобожденные чувствуют себя неплохо. Из Лагоса их перевезли чартерным рейсом во Франкфурт-на-Майне, откуда затем должны вернуть в Россию. В МИД поблагодарили всех, кто помог их освобождению.

Освобожденные - "члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher - старший помощник капитана А.Сигунов, старший механик С.Зайцев и электромеханик В.Супрун", говорится в сообщении. были освобождены", - говорится в сообщении.

Контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на якоре в порту Котону, был захвачен 19 апреля. Часть экипажа забаррикадировалась в помещениях, несколько моряков были захвачены в заложники. Командование ВМС Бенина направило для блокировки судна военные катера.

Контейнеровоз Tommi Ritscher принадлежит компании Woollerton Shipping, а фрахтователем - датская Maersk. Nехнический менеджмент осуществляет компания "Transeste Schiffahrt", судно ходит под флагом Португалии.