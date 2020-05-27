Украинский суд признал нацистской символику дивизии СС "Галичина"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Окружной административный суд Киева (ОАСК) завершил рассмотрение дела по иску к Украинскому институту национальной памяти. Суд признал противоправным вывод института о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является символикой нацистского тоталитарного режима.

"ОАСК признал противоправными действия ответчика о даче заключения о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА (организация УНА запрещена в России - ИФ)) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено в Украине", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Судебной власти Украины в среду.

Суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения вывода, изложенного в письме от 16 мая 2017 года за №01/1015.

Дело рассматривалось коллегией судей Окружного административного суда Киева, и всего было проведено около 20 открытых судебных заседаний.