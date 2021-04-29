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Спикер украинской Рады счел недопустимыми шествия в честь дивизии СС "Галичина"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает недопустимым проведение шествий, популяризирующих войска СС, и считает марш в честь создания дивизии "Галичина" нарушением закона.

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"Отношусь плохо (к маршу в честь создания дивизии "Галичина", прошедшему 28 апреля в Киеве - ИФ). К сожалению, любое нарушение закона - пропаганда нацизма, пропаганда войск Вермахта - на территории нашего государства не прибавляет нам (хорошего имиджа - ИФ) ни внутри общества, ни за границами нашей страны", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, на Украине помнят и знают события Второй мировой войны и "сегодня точно Украине не надо популяризировать войска СС, в том числе и дивизию СС "Галичина".

Вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".

Украина

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