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Самолет ВМС США провел разведку вблизи Черноморского побережья России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду совершил длительный разведывательный полет вблизи Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около двух с половиной часов курсировал к западу от полуострова. Полет выполнялся на расстоянии примерно 80 км от побережья Крыма на высоте 5,7-7,7 тыс. метров над международными водами Черного моря.

Как сообщалось, во вторник аналогичный самолет ВМС США выполнял полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.

В районе базы в Тартусе он приближался к сирийскому побережью на расстояние 29,7 км, то есть фактически шел по кромке 12-мильной морской границы, проходящей в 22 км от берега. К авиабазе Хмеймим самолет подходил на расстояние 39 км.

На "перехват" американского морского разведчика с авиабазы Хмеймим вылетали два российских истребителя.

Командование 6-го оперативного флота ВМС США назвало перехват небезопасным.

"Очередной небезопасный российский перехват самолета Р-8А Poseidon ВМС США в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - говорилось в сообщении флота.

Утверждается, что это был уже третий такой случай за последние два месяца.

ВМС США разместили два видеоролика, на которых видно, как российские истребители на близком расстоянии с обеих сторон сопровождают американский морской разведчик.

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