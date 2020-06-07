Самолет ВМС США провел новую разведку вблизи российских баз в Сирии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершил очередной длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около полутора часов курсировал вблизи Сирии. В районе российских баз Хмеймим и в Тартусе он приближался к сирийскому побережью на расстояние 40-50 км.

Полет выполнялся на высоте 6 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

Аналогичные полеты за последние две недели фиксировались шесть раз, в том числе 3 июня, 30, 28, 27, 26 и 25 мая.

Как сообщалось, 26 мая на "перехват" американского морского разведчика с авиабазы Хмеймим вылетали два российских истребителя, когда Poseidon слишком близко подошел к российским базам.

Командование 6-го оперативного флота ВМС США назвало его небезопасным.