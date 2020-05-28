Человек погиб в Миннеаполисе во время погромов из-за убийства задержанного полицейскими
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб во время погромов и грабежей в Миннеаполисе, продолжавшихся в городе второй день из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая.
По данным издания Star Tribune, стрельбу открыл владелец ломбарда. Раненого мужчину отвезли в больницу, где он позднее скончался.
Как сообщает телеканал Fox News, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал губернатора штата Миннесота Тима Уолза ввести в город Национальную гвардию.
Протесты в Миннеаполисе начались после распространения в интернете видео, на котором один из офицеров полиции коленом пережимает горло Флойду, который лежит на земле в наручниках. Задержанный просил отпустить его и говорил, что ему нечем дышать, но полицейские не отреагировали на его слова, и мужчина умер.
Полицейские были уволены, протестующие требуют привлечь их к ответственности.