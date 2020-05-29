Протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В третью ночь протестов в Миннеаполисе митингующие подожгли полицейский участок, сообщает "Би-би-си". Люди продолжают выходить на улицы после смерти чернокожего местного жителя во время задержания полицией.

Как сообщает Fox News, новые беспорядки вспыхнули после безуспешных попыток полицейских разогнать толпу, используя слезоточивый газ и шумовые гранаты. Однако протестующим удалось проникнуть в участок, и сотрудников полиции пришлось эвакуировать с крыши с помощью вертолета.

Current view from Hwy 55 bridge looking down towards 3rd Precinct police hqtrs & Target store on East Lake. Fires seemingly in every direction. #minneapolisriots #GeorgeFloydprotest @FOX9 pic.twitter.com/uj4eADe3fw — Paul Blume (@PaulBlume_FOX9) May 29, 2020

Сожженный полицейский участок находится недалеко от того места, где в понедельник, 25 мая, скончался Джордж Флойд. Мужчина был задержан полицейскими, этот момент попал на видео, которое затем распространилось по соцсетям. На кадрах чернокожий Флойд в наручниках лежит на асфальте. Один из задерживавших его полицейских придавил его к земле, поставив колено на шею. Флойд несколько раз говорит, что не может дышать, и затем теряет сознание. Он был госпитализирован и умер в больнице.

После этого в Миннеаполисе вспыхнули акции протеста. Люди вышли на улицы с требованиями наказать полицейских, применивших силу при задержании. Акции переросли в уличные беспорядки, в связи с чем в штат Миннесота была направлена Национальная гвардия.

Отмечается, что четверо полицейских, причастных к произошедшему с Флойдом, уволены. Однако родственники погибшего требуют, чтобы в отношении них возбудили дело об убийстве. Прокуратура продолжает собирать улики.