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США обвинили сотрудников банка КНДР в получении в обход санкций $2,5 млрд

Эти средства, по версии американского минюста, использовались на финансирование ядерной и ракетной программ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минюст США в четверг выдвинул обвинения против 33 человек в незаконном получении в обход международных санкций против КНДР 2,5 млрд долларов - средств, имеющих отношение к северокорейской ядерной и ракетной программам, передает агентство Associated press (AP).

Дело передано в федеральный суд Вашингтона. AP отмечает, что речь идет о крупнейшем уголовном деле против КНДР, которому был дан ход.

Среди обвиняемых - сотрудники Банка внешней торговли КНДР, который был включен минюстом США в санкционные списки в 2013 году, в результате чего ему закрыли доступ к американской финансовой системе.

Сторона обвинения утверждает, что сотрудники Банка создали его филиалы по всему миру, в том числе в России, Таиланде и Кувейте. С помощью более 250 подставных компаний они якобы проводили платежи в валюте США, получая средства на развитие северокорейской ядерной программы.

Среди обвиняемых - пять граждан КНР, которые, как полагают следователи, организовали тайные филиалы банка в Китае и Ливии.

"Этими обвинениями США указывают на свою приверженность задачам подорвать возможность Северной Кореи получать нелегальный доступ к финансовой системе США и ограничить ее в возможностях воспользоваться средствами, полученными незаконно, для развития ее противоправных программ в сфере оружия массового поражения и баллистических ракет", - цитирует агентство выдержки из заявления и.о. прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.

КНДР США Минюст США Банк внешней торговли КНДР

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