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Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу разрывом соглашения в военной области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - КНДР может аннулировать достигнутое ранее соглашение с Южной Кореей о снижении напряженности на границе между двумя корейскими государствами, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы департамента пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

Сообщается, что заявление последовало за активизацией отправки на территорию КНДР с помощью воздушных шаров из Южной Кореи пропагандистских листовок.

"Совершенно очевидно, что южнокорейским властям придется заплатить по высокой цене, если они позволят этой ситуации продолжаться", - говорится заявлении Ким Е Чжон, распространенном государственным северокорейским агентством ЦТАК.

Политик предупредила, что если поток листовок не будет остановлен южнокорейскими властями, то Пхеньян может пойти также на такие шаги, как "разрыв соглашения Север-Юг в военной области, которое вряд ли имеет какую-либо ценность", а также прекращение работы совместного индустриального парка "Кэсон" и закрытие совместного отделения связи Север-Юг.

КНДР Южная Корея Ким Е Чжон

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