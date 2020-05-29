Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей

Несмотря на недовольство политикой Twitter, удалять свой аккаунт президент США не хочет

Президент США Дональд Трамп в Белом доме сообщает журналистам о подписании указа о соцсетях Фото: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, который, как ожидается, даст властям больше прав для регулирования деятельности социальных сетей, сообщает Белый дом.

Журналисты не присутствовали на церемонии подписания. Текст указа пока не опубликован.

Накануне Трамп заявил, что может ввести меры по регулированию деятельности соцсетей или вообще закрыть их, так как они, по его мнению, стремятся помешать республиканцам выражать свои взгляды.

"У республиканцев сложилось ощущение, что соцсети на своих платформах полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их (соцсетей - ИФ) деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий", - написал он ранее в своем твиттере.

Ранее Twitter сопроводил два сообщения Трампа пометкой о том, эти твиты могут содержать недостоверную информацию. В них Трамп выражает уверенность, что голосование по почте будет сопровождаться массовыми фальсификациями. Сервис предлагает проверить утверждения Трампа по ссылке, где приводятся сообщения СМИ о неточностях в утверждениях Трампа и их необоснованности.

Трамп - активный пользователь соцсетей. Он ежедневно публикует сообщения в Twitter, которые иногда исчисляются десятками и сотнями. Недавно президент рассказал, что пишет их либо самостоятельно, либо, когда нет времени, диктует текст помощнику. Также сообщения от Трампа регулярно появляются в Facebook и Instagram.

Трамп объяснял, что считает соцсети способом обращаться напрямую к американцам, без посредничества СМИ, многие из которых, по его мнению, лишь распространяют фейковые новости о нем и помогают демократам вести против него борьбу. В этот раз он также заявил, что не будет удалять свой аккаунт, чтобы напрямую общаться с американским народом, несмотря на недовольство политикой Twitter.

"Если бы у нас действительно были объективные СМИ, я бы сделал это быстро (удалил бы страницу в твиттере - ИФ)", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что считает Twitter не свободной платформой для выражения мнения, а скорее неким редактором, "который продвигает свою точку зрения". Аналогичные претензии президент США имеет к Google, Facebook и к другим соцсетям.

По мнению президента, в настоящее время у соцсетей больше влияния на людей, чем у СМИ.