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Интернет-компании раскритиковали указ Трампа о регулировании соцсетей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В американских компаниях Twitter, Facebook и Google считают, что указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях угрожает свободе интернета.

В миреТрамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетейТрамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетейЧитать подробнее

В Twitter назвали указ Трампа "реакционным и политизированным подходом", угрожает "будущему онлайн-высказываний и интернет-свободам".

Facebook и Google также указывают, что указ Трампа может нанести ущерб интернету и цифровой экономике.

"Подвергая компании потенциальной ответственности за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, тем самым наказывают компании, которые предпочитают разрешать спорные речи, и поощряют платформы цензурировать все, что может оскорбить кого-либо", - сказал представитель Facebook Энди Стоун в своем заявлении.

"Подрыв раздела 230 таким образом нанесет ущерб американской экономике и ее глобальному лидерству в области свободы интернета", - отметила в свою очередь пресс-секретарь Google Рива Шуто.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который, как ожидается, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей, сообщил Белый дом.

Согласно тексту указа, он нацелен на 230 раздел американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года. Этот раздел предусматривает широкий иммунитет для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. В нем отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Между тем в указе говорится: "Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть. Они перестают функционировать как пассивные доски объявлений и должны рассматриваться как создатели контента".

Ранее Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию. Трамп раскритиковал Twitter, но решил не удалять свой аккаунт, чтобы иметь возможность обращаться к американцам напрямую.

США Дональд Трамп Twitter Facebook Google

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